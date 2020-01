Πρώην ατζέντης Σαντ-Ρος: «Έδειξες ασέβεια, με μαχαίρωσες πισώπλατα» (pics)

Ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος αποτελεί πια παρελθόν από την ΑΕΚ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2023 (με οψιόν το καλοκαίρι του 2020), ενώ την ίδια στιγμή αποφάσισε να αλλάξει και ατζέντη.

Μέχρι πρότινος, ο Κουβανός φόργουορντ είχε εκπρόσωπο τον Ιταλό Πάουλο Τζιουλιάνι, ο οποίος ήταν μαζί του από το 2011, όταν κι έκανε τα πρώτα του βήματα στα παρκέ. Πλέον, εκπροσωπείται από την «Octagon», η οποία έχει «πελάτες» μεγάλα ονόματα, όπως αυτά των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιώργο Πρίντεζη, Τζίμερ Φριντέτ, κ.ά.

Happy to welcome Howard Sant-Roos to Octagon Europe family! Literally ready to take-off his career! @OctagonBballEU @GPanouOCT pic.twitter.com/4U5VLQh5Sx

