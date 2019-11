Παρουσιαστής έκανε.. μαντάρα τη συνέντευξη Τύπου κι έξαλλο τον προπονητή! (vid)

Είναι από τις στιγμές που συμβαίνουν και θέλεις να... ανοίξει η Γη να σε «καταπιεί»!

Ο συντονιστής της Συνέντευξης Τύπου Κατάγια - Λέγκια Βαρσοβίας τα έκανε... μαντάρα, καθώς αρχικά παρουσίασε με λάθος όνομα τον Τάνε Σπάσεβ.

Ο προπονητής τον διόρθωσε, όπως έκανε ξανά λίγο αργότερα, όταν είπε λάθος το όνομα του παίκτη.

Ο συντονιστής το πήρε από την αρχή, αλλά αυτή τη φορά είπε πως ο Σπάσεβ είναι... βοηθός προπονητή. Τότε ο τεχνικός της Λέγκια σηκώθηκε να φύγει, αλλά επέστρεψε λέγοντας «πες με απλά head coach και τον παίκτη player».

Ο συντονιστής το είπε αυτό, αλλά έδωσε το λόγο στον... παίκτη, παρακάμπτοντας το σχόλιο του προπονητή!

What is the name of the coach?

But he is the head coach or the assistant coach?

And what is the name of the player, Michael or Filip?

The guy who introduce the post game press conference after Kataja vs Legia Warszawa had some big issues… pic.twitter.com/XXYuJSY30e

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 14, 2019