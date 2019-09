Παρέα σε αγγλική ομάδα τα αδέρφια Λαβρίνοβιτς (pic)

Στην Αγγλία και τους London Royals θα παίζουν τη νέα σεζόν τα αδέρφια Λαβρίνοβιτς.

Ντάριους και Κσιστόφ αγωνιζόντουσαν στη Λιετκαμπέλις από το 2016 έως το 2018, ενώ πέρυσι έπαιξαν στην Πριενάι.

Δείτε την ανάρτηση της νέας τους ομάδας

**PLAYER UPDATE** KSISTOF AND DARJUS LAVRINOVIC!! Lithuanian twin brothers, national team, Euroleague All-Star players have officially signed with the London City Royals! Welcome to the team @LavTwins. Read more here https://t.co/27T6NW14Pt pic.twitter.com/geSru1dDrA

— London City Royals (@LDNCityRoyals) September 21, 2019