Θέλουν Μακσβίτις για τον πάγκο της εθνικής Λιθουανίας, περιμένουν την απάντηση του (pic)

Την επόμενη μέρα της εθνικής ομάδας σκέφτονται στην Λιθουανία, μετά τη «φτωχή» παρουσία της χώρας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Ο εκλεκτός του Άρβιντας Σαμπόνις είναι ο Καζίς Μακσβίτις, που όμως έχει συμβόλαιο με την Πάρμα Περμ και θα πρέπει να πάρει την άδεια από την ομάδα του, για να αναλάβει την θέση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ζητήσει διορία για να απαντήσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της χώρας.

Lithuania Basketball Federation confirmed head coaching position was offered to Kazys Maksvytis. Coach answered he had to get clearance from his club Parma Perm. Maksvytis decision is expected soon.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 18, 2019