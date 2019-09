Καζλάουσκας: «Το σύστημα της FIBA είναι καλό για τις Φιλιππίνες, αλλά καταστρέφει την Ευρώπη» (pic)

Και η άποψη του πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού ήταν η εξής:

«Αυτό το σύστημα είναι περίεργο. Ίσως να είναι καλό για τις Φιλιππίνες, αλλά καταστρέφει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όταν είναι πιθανώς το καλύτερο στον κόσμο».

Jonas Kazlauskas thinks European basketball isn’t represented well enough in FIBA: “This system is weird. Maybe it‘s good for Philippines, but it destroys European basketball, where it’s probably the best in whole world.”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 15, 2019