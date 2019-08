Ο Μπαλντούτσι ήταν εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, των Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Έραζεμ Λόρμπεκ, Νίκολα Βούιτσιτς και Τζιανλούκα Μπαζίλε έφυγε από τη ζωή αφού υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia, ο εκλιπών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Italian Basketball agent Maurizio Balducci, founder of ProTalent, has been found dead at home today due to heart attack.

RIP

