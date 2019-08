Ένις: «Μου έλεγαν να προσέχω τις βόμβες στο Βελιγράδι, αλλά οι ΗΠΑ είναι χειρότερες» (pic)

Όλα όσα έγιναν στο Ελ Πάσο των ΗΠΑ, ήταν αδύνατον να μην φέρουν αντιδράσεις αθλητών.

Ο Ντίλαν Ένις που έχει παίξει σε Μέγκα Βιζούρα, Ερυθρό Αστέρα, Ανδόρα, Σαραγόσα και Μονακό ανέφερε στο twitter, «πριν περάσω τον Ατλαντικό για να παίξω μπάσκετ, ο κόσμος μου έλεγε... πρόσεχε, είναι επικίνδυνα εκεί με τους βομβαρδισμούς. Δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα άλλη φορά. Τώρα η Αμερική έχει γίνει το μέρος για το οποίο λένε ‘πρόσεχε, είναι επικίνδυνα με τους πυροβολισμούς».

Before I went overseas to play ball, multiple ppl told me “be careful, it’s dangerous over there with bombings”. I haven’t experienced anything of that sort. Now America has become the place that I will say “be careful, it’s dangerous over there with shootings”. #PrayForElPaso

