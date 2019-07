Ούτε 24 ώρες δεν έμεινε στην Τσεντεβίτα ο Σιμόνοβιτς! (pic)

Μπορεί την Πέμπτη να επισημοποιήθηκε ο «γάμος» μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά 24 ώρες μετά, ο 33χρονος φόργουορντ δεν ανήκει στο δυναμικό της ομάδας!

Ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε το «τέλος» του Σιμόνοβιτς, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 9,8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

18th July 2019 - Marko Simonovic is the new player of Cedevita Olimpija!

19th July 2019 - Marko Simonovic left Cedevita Olimpija!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 19, 2019