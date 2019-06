Τον ήθελε και τον κράτησε.

Ο Ταρίκ Μπλακ υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμα δύο χρόνια με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και θα παραμείνει κάτοικος Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Λαού. O 26χρονος σέντερ την φετινή σεζόν στην Euroleague είχε 11 πόντους και 5.4 ριμπάουντ, ενώ είχε και 13.8 βαθμούς στο ranking.

It's official: @TarikBlack25 signed for two more years.

Full story https://t.co/7qySYTP9K8 pic.twitter.com/ASV3H7WkVA

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 18 Ιουνίου 2019