Μουλαομέροβιτς: Προπονητής της σεζόν στο FIBA Europe Cup (pic)

Μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά πλέον ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς διαπρέπει και ως προπονητής.

Ο «Μούλα» κατάφερε να αναδειχθεί προπονητής της σεζόν στο FIBA Europe Cup με την Πρίστινα, την οποία πήγε στη φάση των 16.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τον Βίντιτς της Μπαλκαν.

Most will remember Damir Mulaomerovic as an excellent playmaker, but he's been just as great calling the plays from the sidelines.

He is your #FIBAEuropeCup Coach of the Year!

➡ https://t.co/AinF9gEu5a pic.twitter.com/hgpI9MiywV

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) 11 Μαΐου 2019