Παρελθόν από την Εθνική Ιταλίας ο Τάνιεβιτς (pic)

Ανέλαβε το πόστο του τεχνικού διευθυντή στην Εθνική Ιταλίας μετά το Eurobasket toy 2017, αλλά δεν δεν συνεχίζει πλέον σε αυτή τη θέση.

Ο λόγος για τον πολύπειρο Μπόγκνταν Τάνιεβιτς που σύμφωνα με το Sportando, παραιτήθηκε από τη θέση που είχε.

Έτσι έβαλε τους τίτλους τέλους στη συνεργασία του με την Εθνική Ιταλίας.

O Tάνιεβιτς έκατσε στον πάγκο της Τουρκίας από το 1997 ως το 2000, της Τουρκίας από το 2003 ως το 2014, ενώ πέρασε και απο το Μαυροβούνιο (2015-17).

Bogdan Tanjevic stepped down as technical director of the Italian National Teams, I am told.

He was working for Italian Basketball Federation since the end of Eurobasket 2017

— Emiliano Carchia (@Carchia) 5 Μαΐου 2019