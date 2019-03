Ομάδα στη Βουλγαρία τελείωσε αγώνα με 6 παίκτες! (pic)

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Βουλγαρίας και συγκεκριμένα στη β' κατηγορία, αφού η μια ομάδα παρέταξε έξι παίκτες στο παρκέ χωρίς να πέσει στην αντίληψη των διαιτητών, της γραμματείας ή του αντίπαλου πάγκου, φτάνοντας τελικά στη νίκη!

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με... 5vs6 ενώ οι γηπεδούχοι κατέθεσαν ένσταση μετά από το τέλος και πλέον αναμένεται να κερδίσει τον αγώνα με 20-0.

This is Bulgaria, as here apparently you can have 6 players on the court at the same time and the referees don't mind it. At all actually. P.S. The game went on with 5vs6 #basketball #officiating #FIBA #Bulgaria pic.twitter.com/WH9D1WQcaP

— Alexander Sotirov (@akademix17) 5 Μαρτίου 2019