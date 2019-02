Το έβαλε από το... σπίτι της η Σωτηρίου! (vid)

Η φόργουορντ του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα από το... σπίτι της μέσα στο διχτάκι, στο τέλος του α' δεκαλέπτου!

AND @sotirioukat9 BANGS IT HOME FROM BEYOND HALF-COURT! #EuroLeagueWomen @OlympiacosSFP

https://t.co/TT0ctpn8xy

https://t.co/ClSDJJid5P

https://t.co/AZ1aNBPXWi pic.twitter.com/oExmbLbr3M

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 13 Φεβρουαρίου 2019