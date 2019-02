Έγινε πατέρας ο Τεόντοσιτς, του έστειλε τις καλύτερες ευχές της η ΤΣΣΚΑ! (pic)

Την κορούλα τους καλωσόρισε η οικογένεια Τεόντοσιτς, αφού η Πέτρα, όπως θα ονομαστεί η μικρούλα, ήρθε στον κόσμο και γέμισε ευτυχία την οικογένεια. Η ΤΣΣΚΑ δεν παρέλειψε να στείλει τις πιο θερμές ευχές της στον πρώην παίκτη της, που αυτή την εποχή βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας.

Congratulations on your newborn, Milos!

Our team’s legend @MilosTeodosic4 has become a father! His wife Jelisaveta gave birth to a girl today.

Happy parents gave their daughter a name Petra. We wish good health to the whole family! pic.twitter.com/gK6fko1no0

— CSKA Moscow (@cskabasket) 13 Φεβρουαρίου 2019