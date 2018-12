Ναζιστικό «καλωσόρισμα» για την Μακάμπι στην Τουρκία (pic)

Η Νταρουσάφακα υποδέχεται την Μακάμπι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σύμφωνα με αυτό που ανέβασε ο Κοέν η υποδοχή δεν ήταν καλή. Ο παίκτης των ισραηλινών πόσταρε στο twitter φωτογραφία από το ξενοδοχείο με ένα χαρτί που είναι κολλημένο και φέρει ναζιστικό μήνυμα επάνω του.

Ο παίκτης αναρωτήθηκε δημόσια στο για ποιο λόγο υπάρχει αυτό στο ξενοδοχείο της ομάδας του.

Το μήνυμα ήταν γραμμένο στα γερμανικά και έλεγε σε μετάφραση ότι, 'η δουλειά θα σας ελευθερώσει'. Αυτό το σλόγκαν το χρησιμοποιούσαν οι Ναζί κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να «καλωσορίσουν» τους σκλάβους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs

— Jake Cohen (@jacohen15) 5 Δεκεμβρίου 2018