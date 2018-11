Αρλάουκας: «Το να παίζω στην Ελλάδα με καυλ...ε»! (pics)

Ο Αρλάουκας ήταν ένας φόργουορντ δυναμίτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα ο οποίος πέρασε και από τη χώρα μας αφήνοντας κι εδώ τη σφραγίδα του, έστω και στο άδοξο φινάλε της τεράστιας καριέρας του. Στα μέρη μας έπαιξε σε ΑΕΚ και Άρη, χαρίζοντας στο μπάσκετ αξέχαστες στιγμές όπως το απίστευτο δίδυμο με τον Άρβιντας Σαμπόνις στη ρακέτα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο βετεράνος φόργουορντ παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στο ισπανικό περιοδικό Jot Down όπου αναφέρθηκε στο πέρασμά του από το ελληνικό πρωτάθλημα.

«Οι αγώνες στην Ελλάδα ήταν η πιο έντονη εμπειρία της ζωής μου! Θυμάμαι ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό όπου 18.000 άνθρωποι τραγουδούσαν την επιτυχία των Queen, το "We Will Rock You". Δεν υπήρχε μουσική, όλο το γήπεδο ακολουθούσε τον ρυθμό, τραγουδούσαν δίχως τη συνοδεία μουσικής... Μονολογούσα "γαμώτο, πόσο υπέροχο". Η πίεση χτυπούσε κόκκινο όταν ξαφνικά άρχισαν να τραγουδούν "We will, we will fuck you"! Ήταν τρομερό... Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου ήταν: "Πόσο υπέροχοι είστε ρε γαμ...νοι! Θα βάλω 30 πόντους στα γαμ...να μούτρα σας!" Ξέρεις, η αλήθεια είναι πως το να παίζω στην Ελλάδα με καυλ...ε! Δεν θα ξεχάσω αυτή την εμπειρία. Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη εκεί ήταν ο συμπαίκτης μου, ο Δήμος Ντικούδης. Αγωνιζόταν στην ίδια θέση με εμένα. Του είπα από την πρώτη στιγμή: «Κοίτα, φίλε, θέλω να κάνεις προπονήσεις πάντα μαζί μου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα σου διδάξω όλα όσα μπορώ».