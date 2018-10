Τρομερή μπουνιά σε αγώνα μπάσκετ στην Αυστρία (vid)

Ο Ουαλός Έργουιν Ζούλιτς κάρφωσε στο καλάθι της Κάπφενμπεργκ και στη συνέχεια κρεμάστηκε από αυτό.

Ο Ντέιβιντ Σάμουελς το θεώρησε προσβλητικό και αποφάσισε να του ρίξει μία μπουνιά. Δε χρειάστηκε δεύτερη αφού κι αυτή ήταν αρκετή για να τον ξαπλώσει κάτω.

Φυσικά αποβλήθηκε και αναμένεται η υπόλοιπη τιμωρία του.

Δείτε τη φάση...

David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.

Crazy. Crazy. Crazy. pic.twitter.com/CVmXYGTAgu

— Emiliano Carchia (@Carchia) 20 Οκτωβρίου 2018