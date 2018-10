Τα 13 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για τον Άρβιντας Σαμπόνις (vid)

Ήταν εκείνος που νίκησε τους πάντες και έπαιξε μπάσκετ μέχρι τα 40 του, παρά τις δυο εγχειρήσεις στους αχίλλειους τένοντες, τα προβλήματα στο γόνατο και τη μέση!

Από τον Οκτώβριο του 2011, ο Άρβιντας Σαμπόνις εκτελεί χρέη προέδρου στην ομοσπονδία μπάσκετ της Λιθουανίας, με σκοπό να κρατήσει το άθλημα στο πιο υψηλό επίπεδο. Ένας παίκτης που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι ψηλοί, υποχρεώνοντας ακόμα και τους Αμερικανούς να προσαρμόσουν τον τρόπο προπόνησης και το HoopsHype παρουσίασε 13 ιδιαίτερες πτυχές της καριέρας του και της ζωής του.

1. Παντρεύτηκε την πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού «Μις Λιθουανία»

2. Γιόρτασε τόσο... έντονα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 που έχασε την τελετή απονομής.

3. Ο Ντέιλ Μπράουν προσπάθησε να τον φέρει στο LSU.

4. Έγινε πικ στο νούμερο 77 του Draft 1985 από τους Χοκς.

5. Στο Πόρτλαντ ζήτησε να αγοράσει ένα τζιπ πριν καταλήξει σε σπίτι!

6. Έπαιξε στο Rookie All-Star Game σε ηλικία 31 ετών, έστω και για 4 λεπτά.

7. Ο Σακίλ Ο' Νιλ είχε 53.5% στα σουτ εντός πεδιάς κόντρα στον Σαμπόνις. Ο μ.ό. καριέρας του ήταν 58.2%.

8. Ο Σαμπόνις είχε 18.2 πόντους και 11.3 ριμπάουντ μ.ό. στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

9. Είχε μόνο 10 πόντους μ.ό. στις αναμετρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

10. Δεν είναι ανάμεσα στους top-50 μη Αμερικανούς σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

11. Αναδείχθηκε MVP της EuroLeague το 2004 σε ηλικία 39 ετών.

12. Αντιμετώπισε καρδιακό επεισόδιο το 2011. «Οι γιατροί μου είπαν: όχι τσιγάρο, όχι ποτό, όχι μπάσκετ. Μόνο το σεξ απομένει»

13. Ο λόγος του για την είσοδο στο Hall of Fame διήρκεσε 49 δευτερόλεπτα.

13 things you may not know about the great Arvydas Sabonis. pic.twitter.com/VZm3cPRULR

— HoopsHype (@hoopshype) 20 Οκτωβρίου 2018