Το νικητήριο καλάθι της Παυλοπούλου που έστειλε τον Ολυμπιακό στην Euroleague! (vid)

Με λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο να μένει για την ολοκλήρωση του αγώνα με την Βίσλα στην Πολωνία, η διεθνής γκαρντ πήγε στο καλάθι και με ωραία προσπάθεια τελείωσε την φάση!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 47-46 και πανηγύρισε την πρόκριση στην κανονική διάρκεια της ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά.

Compounding matters, Pavlopoulou scored the winning basket after switching onto Russell and blowing by her for the easy layup pic.twitter.com/OVolPkfRAa

— Joseph Zucker (@JosephZucker) 12 Οκτωβρίου 2018