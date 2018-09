Τελέτοβιτς όπως... Κιριλένκο, Σαμπόνις & Γκαρμπαχόσα (pic)

Ο Τελέτοβιτς ακολούθησε το παράδειγμα των Χέντο Τούρκογλου, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, Άρβιντας Σαμπόνις, Αντρέι Κιριλένκο και Στόγιαν Βράνκοβιτς, αναλαμβάνοντας την προεδρεία της ομοσπονδίας μπάσκετ της χώρας του ενώ υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση εξαιτίας των προβλημάτων με την πηκτικότητα του αίματός του.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είναι ώρα να φέρουμε το μπάσκετ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται! Το μπάσκετ είναι η ζωή μου, η δουλειά μου, η αγάπη μου... Μου έδωσα τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα» εξηγήσει στις πρώτες δηλώσεις του ο βετεράνος πάουερ φόργουορντ.

Ο Τελέτοβιτς άρχισε την καριέρα του στην Τούζλα, συνέχισε στην Οστάνδη, έφτιαξε το όνομά του στην Μπασκόνια κι εν συνεχεία έπαιξε στους Νετς, τους Σανς και τους Μπακς.

Mirza #Teletovic has accepted the president role of the Bosnian basketball federation.

“Life without basketball for me isn’t a life I enjoy. I’m honored to be the here. It’s time to bring back BiH basketball to where it belongs.”

Great news! pic.twitter.com/qG9YWfb4Wo

