Η Τσεχία θέλει το EuroBasket 2021! (pic)

Οι Τσέχοι έχουν μπροστά τους την παρθενική συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από την εκτός έδρας νίκη επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο των προκριματικών που «σφράγισε» την παρουσία τους στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Παράλληλα ενδιαφέρονται τη συνδιοργάνωση του EuroBasket 2021 όπως αποκάλυψε ο Γ.Γ. της ομοσπονδίας μπάσκετ της Τσεχίας, Μίχαλ Κόνετσνι.

Michal Konecny, general secretary of Czech Basketball Federation said today that "We have interest" in hosting #EuroBasket 2021.

— Lukas Kuba (@Luke_Mellow) 20 Σεπτεμβρίου 2018