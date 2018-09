Με video-απόλαυση αποσύρθηκε ο Ντιαό!

Μετά τον Μανού Τζινόμπιλι, άλλος ένας παίκτης που έχει περάσει από τους Σπερς, ανακοίνωσε πως σταματάει το μπάσκετ.

Ο λόγος για τον Μπορίς Ντιαό, ο οποίος μέσω ενός video που δημοσίευσε παρέα με τους Τόνι Πάρκερ και Ρόνι Τουριάφ, είπε αντίο στο αγαπημένο του άθλημα.

Έτσι στα 36 του χρόνια και μετά από σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ με Σπερς, Μπόμπκατς, Χοκς, Τζαζ και Σανς, αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Το 2014 πήρε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Σπερς, ενώ το 2006 αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης στο ΝΒΑ.

Φημιζόταν για το μπασκετικό του I.Q, το οποίο θαυμάσαμε με τον καλύτερο τρόπο υπό τις οδηγίες του Πόποβιτς στους Σπερς.

Με την Εθνική Γαλλίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket του 2013 (ασημένιο του 2011 και χάλκινο το 2005 και το 2015), ενώ είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου το 2014 στο Παγκόσμιο.

Δείτε το video με το οποίο ανακοίνωσε την απόσυρση του.

This is it... It was a good run. @tonyparker @Ronny_Turiaf @bros_stories Full video https://t.co/dAH95VO1c4 pic.twitter.com/aD41XBvYXy

— Boris Diaw (@theborisdiaw) 6 Σεπτεμβρίου 2018