Ο Μίλιτς κάρφωσε πάνω από αυτοκίνητο 21 χρόνια μετά (vids)

Ο Σλοβένος γκαρντ φημιζόταν για τα αθλητικά του προσόντα. Σε διαγωνισμό καρφωμάτων του 1997 είχε καταφέρει να καρφώσει πηδώντας πάνω από ένα αυτοκίνητο.

Στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση προς τιμή των Νάχμπαρ και Μπετσίροβιτς το επανέλαβε!

Μετά από 21 χρόνια ήταν απλά λογικό να έχει αλλάξει το μέγεθος του αυτοκινήτου...

This is very funny. Marko Milic tried to dunk over a car again in Sani Becirovic and Boki Nachbar's farewell game. Well, kind of. Find out here... pic.twitter.com/RVq8YmhBNa

— Javier Gancedo (@ganchetto) 31 Αυγούστου 2018