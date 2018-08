Μάλιστα ο Δομηνικανός γκαρντ και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού φόρεσε και εβραϊκό κιπά κατά τη διάρκεια της ομαδικής επίσκεψής.

Η Χάποελ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις ώρες που πέρασαν οι παίκτες στους Άγιους Τόπους , σε ένα... διάλειμμα από τις καθημερινές προπονήσεις.

We took a short break from work to travel around #Jerusalem pic.twitter.com/sXK5Y7ssEm

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 29 Αυγούστου 2018