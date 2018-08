Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση παίκτης της Λετονίας U18 (pic)

Δυσάρεστα τα νέα για νεαρό παίκτη στη Λετονία.

Ο Ντάβιντς Βίκσνε που έπαιξε με την Λετονιά U18 στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με Μέσα της Λετονία η νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έκρηξη στο σπίτι του στη Λετονία.

A sad news from Latvia: Davids Viksna, a member of Latvia Under 18 National Team that recently won the Silver Medal at the European Championship, who played for Valmiera/Ordo last season, was hurt badly in gas explosion at his home. Critical situation.

Prayers for him

