«Ασπίδα» στην εθνική Γαλλίας ποδοσφαίρου οι.. έξαλλοι Φουρνιέ και Μπατούμ ! (pics)

Ο Μπατούμ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οσοι έλεγαν συγχαρητήρια στην Αφρική για την κατάκτηση του Μουντιάλ, να... πάνε να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Για να μην πω κάτι πιο άσχημο επειδή διαβάζουν και παιδιά. Εγώ παίζω στην εθνική Γαλλίας από τα 15 μου και φορούσα με περηφάνια τη συγκεκριμένη φανέλα. Τραγουδάω πάντα τον εθνικό ύμνο. Ναι, ο πατέρας μου και το επίθετό μου είναι από το Καμερούν, αλλά εγώ γεννήθηκα στη Γαλλία, μεγάλωσα, σπούδασα, έμαθα μπάσκετ. Είμαι περήφανος που είμαι Γάλλος. Είμαι περήφανος για τους Παγκόσμιους πρωταθλητές»

Από τη πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ, είπε: «Σταματήστε να λέτε ότι η Αφρική κέρδισε το Μουντιάλ. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι η Αφρική εκείνη που κερδίζει τα μετάλλια των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Είναι η Ευρώπη όταν κερδίζει η Νότιος Αφρική στο ράγκμπι; Και μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Σταματήστε λοιπόν τις μα...ιες»

Stop it with this "Africa won the world cup for France" non sense.

Is it Africa winning when the USA win Gold medals in the Olympics ?

Is it Europe winning when South Africa win in Rugby ? And we can go on and on. Cut the BS. We are all french deal with it

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) 17 Ιουλίου 2018