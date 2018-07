Τζέιμς: «Είμαι στην καλύτερή μου κατάσταση, να τρέμουν όσοι θα με αντιμετωπίσουν» (pic)

Με σχετικό «τιτίβισμα» στο twitter ο Αμερικανός γκαρντ, εξήγησε ότι θα είναι πολύ... δύσκολα τα πράγματα για τους αντιπάλους του:

«Βρίσκομαι στην καλύτερη φυσική και πνευματική κατάσταση που υπήρξα σε όλη μου τη ζωή! Σίγουρα είναι καλό για μένα, όχι όμως για τους αντιπάλους μου, οι οποίοι θα πρέπει να τρέμουν την επόμενη σεζόν».

I’m in the best physical, mental and basketball shape I’ve been in my whole life. Great for me but kinda scary for whoever playing against me next year

