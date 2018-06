Ράις: «Δεν θα πετύχεις αν τους αλλάζεις όλους κάθε χρόνο»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο αφού δεν ήταν στα πλάνα του τότε προπονητή των Καταλανών, Σίτο Αλόνσο. Στο μεσοδιάστημα υποχρεώθηκε να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα των «μπλαουγκράνα», ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην Κίνα με τη φανέλα των ShenZhen Leopards και σχολιάζοντας ενίοτε τις εξελίξεις στην πρώην ομάδα του.

«Δεν μπορείς να πετύχεις αν αλλάζεις όλη την ομάδα κάθε χρόνο. Φτιάξε έναν "πυρήνα", κράτησε τους μαζί για πολλά χρόνια και "χτίσε"» ήταν το τελευταίο tweet του Ράις.

You can’t be successful if you change damn near your whole team every year. Get a core, keep them together, and build.

