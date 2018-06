Περιζήτητος πρώην «ασπρόμαυρος» παίκτης!

Στο... μάτι ομάδων έχει μπει ο Ζάνις Πέινερς.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις με την φανέλα της Λιετκαμπέλις (12.6π., 3.5ρ., 2.8ασ.) κι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Μεταξύ αυτών η Νταρουσάφακα (που κατέκτησε το EuroCup και θα παίξει στην Euroleague του χρόνου), η Λοκομοτίβ Κουμπάν, η Νίζνι, αλλά και μια γερμανική ομάδα, όπως αποκάλυψε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Lietkabelis F Zanis Peiners has offers from Darussafaka, Lokomotiv and Nizhny Novgorod, one German club also, all around 20k per month, according to TV commentator Vaidas Ceponis

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 15 Ιουνίου 2018