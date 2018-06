O τελευταίος πόντος του Ντράζεν Πέτροβιτς (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 6 Ιουνίου 1993 και ο... τελικός για την κατάταξη όσον αφορά την προκριματική φάση για το Eurobasket της Γερμανίας.

Το ματς μεταξύ Κροατίας-Σλοβενίας είχε διεξαχθεί στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, με τους Σλοβένους να κερδίζουν με 94-90 και να κατακτούν την πρώτη -τελικά- θέση.

Σε εκείνο το παιχνίδι ο μεγάλος Ντράζεν Πέτροβιτς είχε πετύχει 30 πόντους και λίγο πριν από το τέλος είχε ευστοχήσει σε μία βολή...

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι θα ήταν και ο τελευταίος πόντος της ζωής του...

OTD, 25 years ago, Dražen Petrović scored his last basket. It was qualifying game for EC 1993, in Wroclaw / Poland > Croatia versus Slovenia pic.twitter.com/32IP8cX2Pn

