Η ομάδα του Νέβεν Σπάχια επικράτησε της Χάποελ με 77-74 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Χολόν.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η κάμερα της Μακάμπι βρέθηκε στα αποδυτήρια και κατέγραψε όλες τις αντιδράσεις μετά την μεγάλη νίκη.

Inside Maccabi's locker room after the win vs @JerusalemBasket @WinnerLeague game 19 pic.twitter.com/yWWB3bJ0xE

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 12 Μαρτίου 2018