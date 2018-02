Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Ζάλγκιρις

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τη Μακάμπι για την 21η αγωνιστική της Euroleague και οι Λιθουανοί που βρίσκονται στη Zalgirio Arena για τον αγώνα με την «ομάδα του λαού» αποδοκίμασαν τον ύμνο της διοργάνωσης πριν από το τζάμπολ. Ήταν ένας τρόπος αντίδρασης για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και το φάουλ που δεν δόθηκε στον Κέβιν Πάνγκος σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Donatas Urbonas.

