Πραγματική... τρέλα στο Πριενάι για την άφιξη των αδερφών Μπολ! (pics)

Όπως ενημέρωσε ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, τα αδέρφια Μπολ συνοδεύονται από 15 ανθρώπους με την άφιξή τους να αναμένεται μετά τις 6 το απόγευμα.

Μάλιστα αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κλείσει διαμερίσματα κοντά στο ξενοδοχείο όπου θα διαμένουν, όπως επίσης και άνθρωποι των media από Αμερική, ΗΠΑ και Πολωνία!

Ο GM του ξενοδοχείου είπε ότι «θα έχουν τα καλύτερα δωμάτια και τους καλύτερους μασέρ. Επίσης περιμένουμε σεφ οι οποίοι θα ετοιμάζουν αμερικάνικα φαγητά, ενώ θα είναι οι μοναδικοί μπασκετμπολίστες που θα μένουν στο ξενοδοχείο».

Μάλιστα υπάρχει ήδη πιτσαρία στην πόλη με την επιγραφή «Prienai got Balls» όπου θα υπάρχει ειδικό τραπέζι για τους Μπολ, ενώ θα αρχίσουν να φτιάχνουν και αμερικάνικα μπέργκερ!

Επιπλέον η ομάδα που θα αγωνιστούν αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων από 3 σε 8 ευρώ ώστε να είναι γεμάτο σε κάθε ματς, ενώ ετοιμάζει και ειδικές φανέλες για τους Μπολ.

«Η Πριενάι είναι έτοιμη. Εγώ είμαι έτοιμος. Ήδη μαθαίνω και αγγλικά» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, Βιρτζίνιους Σέσκους...

Πραγματική... τρέλα!

About 15 people to follow LiAngelo and LaMelo Ball in Prienai. All team expected to land in Vilnius at 18:20 (local time.) Some Lithuanian journalists already booked apartments near the SPA where Ball bros will live, even media members from USA, China & Poland came to cover them — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

One inhabitant of Prienai on Balls arrival: 'Once there was a black guy in Prienai who was a husband of some local teacher. This is it. This was all the immigrants in Prienai.' — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

GM of SPA which will accommodate Ball brothers: 'They''ll have our best rooms & best masseurs. We have experienced chefs who'll offer various menu fitted to American flavor'. Vytautas Mineral SPA include 165 rooms with max 350 guests. Bros will be only bball players in that hotel — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

There is a pizzeria in Prienai which have 'Prienai got Balls!' sign. Their owner hung USA flag inside near the Lithuanian one. They already reserved a table for Ball brothers. Also, they promised to make more American burgers. — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

BC Prienai raised home games ticket prices from 3 to 8 euros. They expect sold out crowd in arena of 1200 seats. They had LKL league average of 530 spectators per game. Also, they thought to bring VIP seats for rent, but only for 1 month. Special jerseys will be on sale next week — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018