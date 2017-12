Τα κάλαντα των «ερυθρόλευκων» κοριτσιών (vid)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με την Τζιρόνα για τη φάση των «16» του Eurocup, ωστόσο τα κορίτσια του Κώστα Μίσσα βρήκαν χρόνο να διασκεδάσουν.

Οι «ερυθρόλευκες» τραγούδησαν τα κάλαντα σε γιορτινή διάθεση, φόρεσαν τα αγιοβασιλιάτικα σκουφιά τους και χόρεψαν στους ρυθμούς των Χριστουγέννων.

What better way to start the day than with a Christmas song ! Thank you @OlympiacosSFP for that lovely performance and Merry Christmas to everyone! #EuroCupWomen pic.twitter.com/lcUyqZfrvN

