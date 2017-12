Ξανά μαζί Μάλκοβιτς - Μαρτίνεθ (pic)

Ο 49άχρονος Μαρτίνεθ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό την περίοδο 1996-98 κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Διηπειρωτικό ενώ στην πρώτη του σεζόν έπαιξε υπό τις οδηγίες του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς με τον οποίο συναντήθηκε ξανά έπειτα από 20 χρόνια και μοιράστηκε τη σχετική φωτογραφία στο Twitter.

Very happy to see again my dear friend @MaljkovicB in Belgrade. 20 years ago we took this photo when I was playing for @paobcgr and 20 years later here we are again! @OKSrbije @COE_es @EuroLeague @YoLosViJugar @RecuerdosACB @DjokerNole pic.twitter.com/o2oQ2k3hNg

— Ferran Martinez (@Ferran13) 22 Δεκεμβρίου 2017