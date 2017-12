Η Μπουντιβέλνικ επικράτησε της Χίμικ στο ουκρανικό πρωτάθλημα, ωστόσο ο Βιτάλι Ζότοβ ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση.

Ο 20άχρονος γκαρντ με 1'' για να λήξει ο χρόνο και την επαναφορά από την τελική γραμμή, χτύπησε τη μπάλα στην πλάτη του γυρισμένου αντιπάλου του και σκόραρε.

Clever move by Vitaliy Zotov ended 1Q of yesterday's game with a sweet buzzer. Pretty confident play from our 20-years old guard. Watch it! pic.twitter.com/kTfi0EBDst

— BC Budivelnyk (@BC_Budivelnyk) 21 Δεκεμβρίου 2017