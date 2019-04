Αριστοτέλης Σωτηρίου: Από τον Παναθηναϊκό και την Εθνική, σε Πανεπιστήμιο του Τέξας (vids)

Ο 17χρονος φόργουροντ φτιάχνει βαλίτσες για τις ΗΠΑ, καθώς θα σπουδάσει στο Τexas A&M-Corpus Christi Islanders, στο οποίο θα αγωνίζεται κιόλας.

Ο Σωτηρίου φορούσε μέχρι τώρα την φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κι είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του στο Adidas Next Generation Tournament της Euroleague, αφού είχε μετρήσει 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου. Επίσης, είχε και την τιμή να φορέσει το εθνόσημο με την U16 και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα β' κατηγορίας είχε κατά μέσο όρο 20 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2.5 κλεψίματα.

Here's a quick peak at some on our man from Greece, Aris Sotiriou! #ShakasUp pic.twitter.com/ahWMGY1vqi

Excited to welcome Aris Sotiriou to the Island! A member of the Greece National Team, the 6'8" wing averaged 20.0 points, 11.0 rebounds and 2.5 steals per game! #ShakasUp pic.twitter.com/GJhnLWimre

— Islanders MBB (@IslandersMBB) 18 Απριλίου 2019