Το Hoop Camp επιστρέφει στην Ελλάδα για 2η σεζόν (pics)

Αναλυτικά

«Ο Hall of Famer προπονητής, BOB HURLEY και ο Πρόεδρος του Hoop Group, Mr. ROB KENNEDY επιστρέφουν στην Ελλάδα με στόχο να καθοδηγήσουν αθλητικά κι εκπαιδευτικά τους Έλληνες μαθητές, ενώ δύο MVP θα λάβουν χορηγία 1000€!

Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αποτελεί μπασκετική δεξαμενή για τον κόσμο, καθώς έχει το know how για να παράγει αθλητές. Το Hoop Camp πιστό στις αρχές του να παρέχει πάντα την καλύτερη αθλητική κι εκπαιδευτική καθοδήγηση σε μαθητές/αθλητές που ενδιαφέρονται είτε να αναπτύξουν τα αθλητικά τους προσόντα, είτε να διεκδικήσουν μία αθλητική υποτροφία σε ένα από τα κορυφαία Κολέγια των ΗΠΑ φέρνει και φέτος στην Ελλάδα τον «θρυλικό» προπονητή, BOB HURLEY. Το «2nd Bob Hurley Skills Camp» είναι γεγονός!

Μετά από απαίτηση δεκάδων αθλητών ο προπονητής που έγινε συνώνυμο της επιτυχίας στα high schools των ΗΠΑ επιστρέφει σε ένα διπλό camp που θα γίνει και φέτος το απόλυτο μπασκετικό event της άνοιξης. Από την 1 Μαΐου μέχρι τις 3 στο “All Star Arena” του ΟΑΚΑ και από τις 4 μέχρι τις 5 Μαΐου στο «Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ραφήνας», το οποίο παραχωρούν ο ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας Ραφήνας, ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου και ο Δ.Ο.Π.Α.Π., ο BOB HURLEY για πέντε ώρες θα μοιράζεται τις αστείρευτες γνώσεις του και θα προπονεί τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ.

Αξίζει να τονιστεί ότι φέτος, χάρη στην υποστήριξη της A.H.E.P.A. (ICARUS), οι δύο MVP (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι 2001-2003) που θα ξεχωρίσει ο coach θα κερδίσουν 1.000 ευρώ χορηγία για το Hoop Group Academic Elite Recruiting Camp που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2019 στο East Stroudsburg Pennsylvania των Η.Π.Α. ή για τις υπηρεσίες Recruiting Services του Hoop Camp.

Ο coach BOB HURLEY, θεωρείται μία εμβληματική φυσιογνωμία για το Αμερικάνικο μπάσκετ, καθώς από το 2010 είναι μέλος του “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν προπονητής στο St. Antony από το 1972 μέχρι το 2017, έχοντας κατακτήσει 28 πρωταθλήματα Πολιτείας και 4 Εθνικά, ενώ έχει στείλει περισσότερους από 150 αθλητές με πλήρη υποτροφία σε Division I Κολέγια, ενώ έξι εξ αυτών έγιναν NBA draft picks πρώτου γύρου. Οι προσωπικές διακρίσεις για τον ίδιο είναι εξίσου πολλές, καθώς έχει ανακηρυχτεί τρεις φορές USA Today National Coach of the Year, Naismith Boy’s High School Coach of the Year, έχει λάβει το βραβείο ESPY Καλύτερου προπονητή, ενώ είναι μόλις ο τρίτος high school coach που γίνεται μέλος του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame!

Εκτός του Hurley, στην Ελλάδα θα βρεθεί και ο Πρόεδρος του Hoop Group, Mr. ROB KENNEDY, ο οποίος θα μιλήσει σε παίκτες και γονείς για όσα πρέπει να κάνουν για να γίνει το όνειρο μίας αθλητικής υποτροφίας σε ένα Αμερικανικό Κολλέγιο πραγματικότητα. Η διαδικασία που ακολουθείται, μύθοι κι αλήθειες, μικρά μυστικά, συμβουλές κι απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των ομιλιών που θα έχουν την μορφή mentoring. Αξίζει να τονιστεί ότι το Hoop Group αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα college recruitment camp των ΗΠΑ και μεταξύ άλλων διοργανώνει το «Academic Elite Recruitment Camp», στο οποίο για ακόμα μία φορά θα υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση με το Hoop Camp.

Το Hoop Camp αποτελεί την ιδανική επιλογή για παίκτες που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους μπασκετικούς τους ορίζοντες και να βελτιωθούν μαθαίνοντας από τους καλύτερους προπονητές της Αμερικής. Παράλληλα, αποτελεί μία “χρυσή” ευκαιρία για μαθητές που θέλουν να διεκδικήσουν μία αθλητική υποτροφία στο NCAA, καθώς ειδικοί ακαδημαϊκοί σύμβουλοι θα τους καθοδηγήσουν για τον τρόπο προσέγγισης των Κολεγίων και τα προαπαιτούμενα που χρειάζονται όπως είναι τα S.A.T. Entrance Exams και Grade Point Average Requirements.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://hoopcamp.ticketspice.com/2nd-bob-hurley-skills-camp-2019 ή στα τηλέφωνα 6946505332 και 6981258380».