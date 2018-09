Τιμά τον Σφαιρόπουλο ο Απόλλων Καλαμαριάς

Από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (τμήματα υποδομής) ξεκίνησε το ταξίδι του στην προπονητική ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και η ομάδα αποφάσισε να τιμήσει τον Έλληνα προπονητή για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

To δελτίο Τύπου

Αγαπητοί μας φίλοι,

Με μεγάλη χαρα και τιμή Μετά από πολλά χρονια πήραμε την απόφαση να τιμήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος,γέννημα θρέμμα του Απόλλωνα , αφού ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην ομάδα μας , έφτασε σε σημείο να κοουτσάρει μεγαθήρια του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Το Σάββατο 22/9/2018 και ώρα 12:00 μας δίνεται η ευκαιρία να τον ακούσουμε και να τον συναντήσουμε από κοντά δίνοντας μας πολύτιμες συμβουλές .

Το who is who του Έλληνα κόουτς

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαρτίου του 1967. Άρχισε την προπονητική του καριέρα σε ηλικία 19 ετών από τα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Το 1997 πήγε στον ΠΑΟΚ και το 1999 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ως άμεσος συνεργάτης του Κώστα Φλεβαράκη.

Υπήρξε μέλος του τεχνικού τιμ του Ολυμπιακού αρχικά ως άμεσος συνεργάτης του Γιόνας Καζλάουσκας και μετέπειτα των Πίνι Γκέρσον και Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ως άμεσος συνεργάτης του Γιόνας Καζλάουσκας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009 με την Εθνική Ελλάδος ενώ ήταν άμεσος συνεργάτης του Λιθουανού τεχνικού και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Με τη ρωσική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ρωσίας, αλλά και τη VTB League ενώ τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο Final Four της Κωνσταντινούπολης.

Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής στον Ολυμπιακό Πειραιώς κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδος ενώ έχει ψηφιστεί και ως ο καλύτερος Έλληνας κοουτς την περίοδο 2014/2015 ενώ έχει και συμμετέχει και σε δυο final 4 της Euroleague .Επίσης έχει διατελεσει ως πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ στον Κολοσσό Ρόδου, αλλά και στον Πανιώνιο.