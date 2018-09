O Κεραμέας γενικός αρχηγός της ΧΑΝΘ (pics)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΕΑΣ ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ.

Η Χ.Α.Ν.Θ. πιστή στο πλάνο και τις αρχές της, που είναι να προσφέρει ένα συντεταγμένο μπασκετικό πρόγραμμα από τις ακαδημίες μέχρι την αντρική ομάδα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το επίλεκτο staff ανθρώπων που στελεχώνει αυτή την προσπάθεια:

Ο Νίκος Κεραμέας, μετά από την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό στον οποίο κατείχε την θέση του Διευθυντή των τμημάτων υποδομής την τελευταία τριετία(πριν από λίγους μήνες οδήγησε τους ερυθρόλευκους στην κατάκτηση πανελληνίου πρωταθλήματος) αναλαμβάνει στην ΧΑΝΘ την θέση του Γενικού Αρχηγού.

Το who is who του Ν. Κεραμέα

Ο Νίκος Κεραμέας γεννήθηκε το 1962 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αγωνίστηκε σαν αθλητής στον Άρη Θεσσαλονίκης και στη Μ.Ε.Ν.Τ. από το 1975 έως το 1985. Παράλληλα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα (1979) από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Συνέχισε σαν προπονητής του Νέστορα (1981 – 1987) και επέστρεψε σαν προπονητής στον Άρη (1987 – 1994). Τις περιόδους 1995 – 1996 και 1996 – 1997 ήταν προπονητής της Μ.Ε.Ν.Τ. Από το 1998 μέχρι και το 2007 διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής. Για 21 χρόνια ήταν υπεύθυνος της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και τρεις (3) παγκόσμιους σχολικούς τίτλους.

Με τις Εθνικές ομάδες κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Παίδων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Σλοβενία 1999), ένα χρυσό με την Εθνική Νέων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Λιθουανία 2002) και ένα επίσης ασημένιο με την Εθνική Εφήβων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ισπανία 2007).

Το who is who του Θ. Αστεριάδη

Η Χ.Α.Ν.Θ. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θεόδωρο Αστεριάδη , ο οποίος αναλαμβάνει την παιδική μας ομάδα αλλά και την θέση του τεχνικού συμβούλου προαγωνιστικών τμημάτων. Ο Θόδωρος Αστεριάδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου του 1972. Ως παίκτης αγωνίσθηκε σε ΠΑΟΚ, Σπόρτινγκ, Ηρακλή και ΜΕΝΤ. Διετέλεσε βοηθός προπονητή των Εθνικών ομάδων U-16 και U-18, έχει επίσης εργαστεί ως βοηθός στον Μακεδονικό(Α1), ενώ από το 2012 εντάχθηκε στο Paok Junior Basketball Program , ομάδα στην οποία εργάζονταν μέχρι πέρσι. Ο Θόδωρος Αστεριάδης είναι σήμερα προπονητής της Εθνικής Παμπαίδων και συνεργάτης της Εθνικής Παίδων.

Το άρτιο προπονητικό τιμ της Χ.Α.Ν.Θ.

Θυμίζουμε ότι η Χ.Α.Ν.Θ. έχει ήδη ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με δυο καταξιωμένους και έμπειρους τεχνικούς, τον Γιώργο Ζαφειρούδη και τον Τάσο Τζιόμαλο(αντρικό και εφηβικό τμήμα). Γυμναστές της ομάδας μας θα είναι οι Δημήτρης Πανταζής και Βαγγέλης Ρυακιωτάκης.

Την προπαιδική μας ομάδα(γεννηθέντες 2004) αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος μέχρι πέρσι εργάζονταν στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα του Άρη .

Ο Νίκος Σερέτης θα συνεχίσει το πετυχημένο του έργο ως Γενικός Υπεύθυνος Ακαδημιών, θα είναι επίσης προπονητής των μίνι αλλά και του προπαιδικού(Β΄).

Ο Βασίλης Χαραλαμπίδης(επίσης με κατακτήσεις τίτλων στο ενεργητικό του), αναλαμβάνει το Γυναικείο τμήμα. Εκεί θα έχει την συνδρομή της ικανότατης Αιμιλίας Κουλακιώτη(κορασίδες, παγκορασίδες , μίνι).

Τις Ακαδημίες στελεχώνουν ακόμη τέσσερις καταρτισμένοι κόουτς, ο Βασίλης Βαλασιάδης, ο Χρήστος Κουτσουρίδης ,ο Μάκης Καλογεράτος κι ο Βασίλης Μωυσιάδης.

Team Manager της ομάδας μας θα είναι ένας γνήσιος μπασκετάνθρωπος, ο Νίκος Δουβής. Η σχολή Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. μοναδική στο είδος της Οι ειδικές παροχές που η ΧΑΝΘ έχει την δυνατότητα να προσφέρει την κάνουν να ξεχωρίζει καθώς σήμερα είναι ένα από τα λίγα σωματεία πανελλαδικά που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποτροφίας σε καλαθοσφαιριστές.

Θυμίζουμε πως η Χ.Α.Ν.Θ. είναι σε θέση να φιλοξενεί 15 αθλητές της που προέρχονται εκτός Θεσσαλονίκης προσφέροντας τους στέγη σε ειδικά διαμορφωμένες κλίνες στο ξενώνα που έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις της. Η Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει δυο κλειστά γυμναστήρια, πισίνα όπως και φυσιοθεραπευτήριο, ιατρική κάλυψη, διατροφολόγο, κέντρο αθλητικής προετοιμασίας(στην κατασκήνωση του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής),όπως και συμβουλευτική γονέων.

Η Χ.Α.Ν.Θ. λειτουργεί ουσιαστικά ως μια σύγχρονη Σχολή Μπάσκετ, με ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Στο επίκεντρο της προσπάθειας ήταν και παραμένει το αναπτυξιακό σκέλος, η σωστή εκμάθηση του basketball η διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων με σεβασμό στον αντίπαλο και στον συμπαίκτη.»