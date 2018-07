Τα είπαν στην Θεσσαλονίκη Αντετοκούνμπο - Ζήσης! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια βρέθηκαν στην συμπρωτεύουσα, καθώς ο «Greek Freak» έκανε γυρίσματα για διαφημιστικό του ΕΟΤ στην Χαλκιδική.

Οι δυο τους πήγαν να πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής σήμερα (01/07) και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχαν μια ευχάριστη συνάντηση με τον Νίκο Ζήση και την οικογένειά του.

Ο Έλληνας γκαρντ της Μπάμπεργκ ανέβασε το στιγμιότυπο από το συναπάντημα στο twitter και έδειξε την χαρά του.

Always nice to see you @Giannis_An34 pic.twitter.com/7qBRNldKrL

— Nikos Zisis (@nik683) 1 Ιουλίου 2018