H ανάρτηση αλληλεγγύης του Ζήση (pic)

Κίνηση αλληλεγγύης και αγάπης από τον Νίκο Ζήση, ο οποίος με ανάρτηση του έδειξε πως είναι δίπλα στο έργο της Praksis.

«Για μένα MVP είναι αυτός που κάνει τους δίπλα του καλύτερους! Γίνε κι εσύ MVP!!», έγραψε.

Για μένα MVP είναι αυτός που κάνει τους δίπλα του καλύτερους! Γίνε κι εσυ MVP!!#PRAKSISmvp #PRAKSIS # mvPRAKSIS #mostvaluablePRAKSIS#mvphttps://t.co/kDTXFHUmKT pic.twitter.com/uV3BtgO1Va — Nikos Zisis (@nik683) 24 Ιουνίου 2018

Αναλυτικά η Praksis

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.





Στόχος μας

Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας

Πρόληψη

Άμεση παρέμβαση / υποστήριξη

Άσκηση πίεσης και διεκδίκηση δικαιωμάτων

Τα προγράμματα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», καθώς είναι «η επόμενη μέρα» προγραμμάτων που λειτουργούν από το Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα που εδώ και 18 χρόνια προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ωφελούμενοί μας είναι

Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β, C, msm (men having sex with men), κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας ...

κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά.