Τσαρτσαρής για Πολίτη: «Με σήκωσε από τον καναπέ και με έβαλε στο μπάσκετ» (pic)

Δεν εξελίσσεται πολύ καλά το 2018 για την μπασκετική οικογένεια... Απανωτά τα χτυπήματα, με τελευταίο έναν άνθρωπο, ο οποίος πρώτα με σήκωσε από τον καναπέ και με έβαλε στα γήπεδα του μπάσκετ, και μετά με έφερε από την άσημη Ισλανδία και με έβαλε κατευθείαν στην Α1 με τη Νήαρ Ηστ. Σε ευχαριστώ πολύ coach και ο θεός να σε αναπαύσει... Εύχομαι να είναι το τελευταίο άσχημο μαντάτο για πολλά χρόνια ακόμα... #eurocoach #rip

A post shared by Kostas Tsartsaris (@kostastsartsaris12) on Jun 18, 2018 at 4:26am PDT