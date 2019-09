Ζάιον και Μπολ διασκεδάζουν σε αγώνα football! (vid)

Μπολ και Ζάιον Ουίλιαμσον είναι στην Νέα Ορλεάνη, προετοιμάζονται για την νέα σεζόν και βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αγώνα football.

Ο νεαρός ρούκι πόζαρε για φωτογραφία, μαζί με όλους του πιτσιρικάδες των Πέλικανς, την οποία έβγαζε ο Μπολ, που αποφάσισε να του κάνει πλάκα για το ότι φορούσε την φανέλα στο πόδι του. Οι παίκτες το διασκέδασαν με την ψυχή τους και δείχνουν πανέτοιμοι για την νέα απαιτητική σεζόν.

The young Pelicans having some fun at the Saints game

(via @ZO2_) pic.twitter.com/zvplz6ViV3

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 10, 2019