Πόποβιτς: «Χωρίς τον Τζινόμπιλι δεν θα παίρναμε πρωταθλήματα!» (vid)

Πλέον η φανέλα του Μανού Τζινόμπιλι θα κοσμεί την οροφή του AT&T Center, αφού οι Σπερς απέσυραν το σπουδαίο Νο.20!.

Όλοι οι άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στην καριέρα του Αργεντινού και συνεργάστηκαν μαζί του, ήταν εκεί για να τον αποθεώσουν.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για αυτόν, ο σπουδαίος Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος... υποκλίθηκε στον παίκτη που μαζί του πήρε 4 πρωταθλήματα. Μάλιστα παραδέχθηκε πως χωρίς αυτόν δεν θα έπαιρνε κανένα από αυτά τα πρωταθλήματα

«Koιτούσα τον Τιμ (Ντάνκαν), τον Τόνι (Πάρκερ και μετά κουνούσαν τους ώμους τους και προχωρούσαμε. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε η ομάδα έγινε γιατί χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλο. Χωρίς τον Μανού δεν θα παίρναμε πρωταθλήματα. Δεν θα γινόταν χωρίς τον Μανού. Στην αρχή ήταν σαν μια mustang. έτσι έζησε μέσα στο παρκέ. Ήταν ατρόμητος, άγριος και έκανε πράγματα για να πάρει τα ματς», ανέφερε στην αρχή.

Για το γεγονός πως σε κάποια στιγμή της καριέρας του δεν τον είχε βασικό, αλλά σαν 6ο παίκτη που ερχόταν από τον πάγκο, τόνισε: « Μοιάζει μικρό, αλλά είναι τόσο βαθύ, τόσο δυνατό και επικίνδυνο. Δεν του άρεσε, δεν άρεσε αυτό που έκανα, δεν ήθελε να το κάνει, μέχρι που τοσ κέφτηκε. Και ήταν τυχερή η ομάδα και εγώ, ήταν έξυπνος και κατάλαβε τι σήμαινε για εμάς. Έτσι το έκανε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στο Hall Of Fame, ερχόμενος από τον πάγκο. Σε αγαπώ Μανού».

"Without Manu there were no Championships." - Coach Pop#GraciasManu pic.twitter.com/U43sYDaOf6

— San Antonio Spurs (@spurs) 29 Μαρτίου 2019