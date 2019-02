Η φοβερή εμφάνιση του... άτυχου Στρέλνιεκς με το Μαυροβούνιο (vid)

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετέτρεψε το ματς στην Ποντγκόριτσα σε... one man show έχοντας 25 πόντους με 6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/9 βολές, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

Δείτε τα κατορθώματα του Λετονού στο βίντεο που «έφτιαξε» η FIBA.

Janis Strelnieks didn't go down without a fight .

25 PTS | 10 AST | 5 REB . #FIBAWC #ThisIsMyHouse@basketbols pic.twitter.com/1NyC53acrl

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 26 Φεβρουαρίου 2019