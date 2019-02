Οι 30 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί στην Κίνα την περίοδο 31 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων από τις ζώνες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας/Ωκεανίας και της Αφρικής.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουν προκριθεί οι 30 εκ των 32 ομάδων του τουρνουά. Το Μαυροβούνιο έγινε η 12η και τελευταία ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη της FIBA που θα δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρά την εντός έδρας ήττα από τη Λετονία με 74-80

MONTENEGRO ARE IN THE WORLD CUP! 1st ever participation! Amazing!#FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/eVijMlD0ue

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 25 Φεβρουαρίου 2019