Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και είχαν τον έλεγχο από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο αγώνας, ενώ ακόμα κι όταν πήραν ικανοποιητική διαφορά, δεν έριξαν ρυθμό.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες και όλοι τους προσέφεραν από κάτι. Ο Λούτσιτς ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους κι ακολούθησε ο Μιλοσάβλιεβιτς με 20.

Ο Τεόντοσιτς «άγγιξε» το double double, αφού είχε 11 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Μιλουτίνοφ σε 15:50 είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 τάπες!

Για το Ισραήλ δεν αγωνίστηκε ο Ταμίρ Μπλατ, καθώς τραυματίστηκε στο ματς του πρωταθλήματος με την Εϊλάτ. Ο Κοέν είχε 16 πόντους, ο Κλάιν 12 και οι Άβντια, Ζιβ και Ζάλμανσον από 10 έκαστος.

Το ματς

The 2014 #FIBAWC silver medalists @KSSrbije are heading to China! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/6cnE9CRv97

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 Φεβρουαρίου 2019