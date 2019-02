Οι Ιάπωνες επικράτησαν εκτός έδρας του Κατάρ με 48-96, ανέβηκαν στο 8-2 στο Group F των προκριματικών της ασιατικής ζώνης και σφράγισαν την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Έτσι επιστρέφουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια!

@JAPANBASKETBALL are through to the #FIBAWC!!! Their first #FIBAWC appearance since hosting the 2006 edition! pic.twitter.com/IKnVGNs5Ir

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 Φεβρουαρίου 2019