Τρομερό «στοπ» του Μάντεν που κατέληξε στο τρίποντο του Σάλιν! (vid)

Οι Φινλανδοί πήγαν στην έδρα της Ρωσίας με στόχο να πάρουν το τελευταίο «εισιτήριο» του ομίλου, που οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας κι έχουν επιβάλλει από νωρίς το ρυθμό τους.

Σε ένα από τα highlights της αναμέτρησης πρωταγωνιστεί ο Μάντεν, ο οποίος «έκοψε» τον αντίπαλό του και πάσαρε στον Σάλιν, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο, για να ανοίξει την διαφορά σε 8-17.

Madsen with the Mad block, Salin sailing away with a three ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@sasusalin10 @basketfinland

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 Φεβρουαρίου 2019